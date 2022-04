Mercato Milan – Centrocampo, piace Sucic. C’è anche un top club inglese

Le ultime di mercato sul Milan. Dalla Germania rilanciano l'interesse per Luka Sucic, centrocampista classe 2002 del Salisburgo. Occhio alla concorrenza

L'addio di Franck Kessie a parametro zero costringerà il Milan ad un restyling a centrocampo. Non solo l'ivoriano, però: attenzione anche al futuro di Tiémoué Bakayoko, arrivato in prestito biennale dal Chelsea, ma che ha fatto tutt'altro che bene per usare un eufemismo. L'obiettivo numero uno, si sa, è Renato Sanches del Lille. I rossoneri hanno già fatto un tentativo per il portoghese nel calciomercato di gennaio, non andato a buon fine a causa del poco tempo e disposizione e delle richieste di ingaggio del giocatore. Se ne riparlerà in estate, ma potrebbero esserci anche piste alternative.