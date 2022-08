Mercato Milan – Centrocampo, quattro nomi sulla lista degli scout rossoneri

"Per quanto riguarda la difesa Diallo è davanti a Tanganga nelle preferenze del Milan. Bisogna aspettare che il Psg apra al prestito, anche se la cessione potrebbe essere comunque favorevole per via del Decreto Crescita. A centrocampo numericamente il Milan c’è, sono 6 per due posti. Oggi il Milan non ha urgenza, monitora il mercato internazionale e ha quattro nomi sulla lista degli scout. Si tratta di Raphael Onyedika del Midtjylland (classe 2001), Ibrahima Sissoko dello Strasburgo (classe 1997), Jean Onana del Bordeaux (classe 2000) e Adrian Tameze del Verona (classe 1994). Ad ora, però, non ci sono trattative in corso". Milan, ecco chi può arrivare in mediana. Le ultime news di mercato >>>