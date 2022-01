Mercato Milan – Castillejo non convinto dell’ipotesi Sampdoria: le ultime

Arrivano aggiornamenti di mercato sulla trattativa tra Milan e Sampdoria per Samu Castillejo. L'esterno spagnolo non è convinto

La Sampdoria prova l'assalto a Samu Castillejo. La trattativa tra il Milan e i blucerchiati continua, con lo spagnolo che ormai non è che la terza scelta sulla destra dopo Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Attenzione però alla volontà del giocatore: secondo quanto riferisce 'Sky Sport' il classe 1995 al momento non sembra troppo convinto della destinazione. Potrebbe quindi decidere di restare per giocarsi le sue carte in rossonero.