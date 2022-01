Mercato Milan – Castillejo offerto in Spagna: ma c’è il problema ingaggio

Non solo mercato in entrata per il Milan, che cerca di piazzare Samu Castillejo in Spagna. C'è però l'ostacolo ingaggio: le ultime

Renato Panno

Dopo Andrea Conti, finito alla Sampdoria, Samu Castillejo potrebbe essere il prossimo calciatore a lasciare il Milan. L'esterno rossonero ha trovato pochissimo spazio in stagione ed è chiuso dalla presenza di Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Il numero 7 continua ad avere molte richieste, con Paolo Maldini e Frederic Massara che lo hanno offerto Spagna. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' Celta Vigo, Getafe, Espanyol e Maiorca sono i club che accoglierebbero di buon grado Castillejo. Ma c'è un problema non di poco conto: l'ingaggio. Il giocatore, in rossonero, guadagna infatti 2,5 milioni di euro netti all'anno. Uno stipendio che potrebbe spaventare tutti, Genoa compreso, che ormai pare essersi definitivamente defilato alla corsa per il giocatore.