Mercato Milan – Caldara lascerà i rossoneri: la formula del trasferimento

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Mattia Caldara lascerà nuovamente i rossoneri: ecco la formula del trasferimento

Dopo aver passato l'ultimo anno e mezzo in prestito all'Atalanta, Mattia Caldara ha fatto ritorno al Milan. Un ritorno 'alla base' temporaneo, considerato che il difensore non rientra nei piani del club. La dirigenza milanista, a tal proposito, sta lavorando per trovare una nuova sistemazione all'ex nerazzurro. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, l'agente del calciatore, Beppe Riso, ha incontrato il Milan per trovare una nuova soluzione al classe '94. Molto probabilmente lascerà il Diavolo con la formula del prestito con opzione di riscatto. Il futuro di Calhanoglu sembra essere a tinte rossonere: le ultime.