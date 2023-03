Mercato Milan – Brahim Diaz torna al Real? I rossoneri virano su Zaniolo

Con il possibile ritorno al Real Madrid di Brahim Diaz, il Milan potrebbe virare su Nicolò Zaniolo: le ultime sulla possibile trattativa

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del mercato sia in entrata che in uscita del Milan. Chi potrebbe dire addio ai rossoneri, al termine di questa stagione, è Brahim Diaz, in quanto il prestito biennale scadrà a giugno e potrebbe far ritorno alla base, ovvero al Real Madrid. Qualora il Milan dovesse perdere definitivamente il calciatore spagnolo, il club di via Aldo Rossi potrebbe virare su Nicolò Zaniolo, calciatore trattato a gennaio prima di trasferirsi al Galatasaray.

Zaniolo piace molto alla dirigenza rossonera, specialmente a Frederic Massara che lo ha avuto anche durante la sua esperienza nella dirigenza giallorossa. Proprio per questo motivo il Milan aveva tentato di acquistarlo pochi mesi fa, presentando un'offerta da 500mila euro per il prestito con un obbligo di riscatto a 17.5 milioni più bonus condizionato però alla qualificazione alla Champions '23-24. Alla fine non se ne fece nulla e, come noto, il calciatore si è trasferito in Turchia per 16.5 milioni (il 15% all’Inter) più eventuali 13 milioni di bonus (50% facilmente raggiungibili). Inoltre alla Roma arriveranno altri 2 milioni in caso di futura rivendita del giocatore a una cifra superiore ai 20 milioni, oltre al 20% dell’eventuale differenza di valore.

All'interno del contratto di Zaniolo è presente una clausola da 35 milioni di euro, ma valutando quanto il Galatasaray ha speso e quanto potrebbe dover dare ancora alla Roma, si può ipotizzare che Zaniolo possa anche lasciare la Turchia la prossima estate per una cifra fra i 25 e i 30 milioni. Zaniolo rappresenterebbe un acquisto importante per il Milan, in quanto i calciatori alle spalle della prima punta stanno facendo fatica nel segnare con continuità in questa stagione. Nicolò può giocare sia nella zona centrale ma anche di destra, ma serviranno diversi milioni per acquistarlo. Milioni che potrebbe arrivare dalla cessione di Leao in caso di mancato accordo per il rinnovo. Milan-Napoli non solo in campo: sfida per un talento della Serie A.