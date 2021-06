Mercato Milan – Brahim Diaz ad un passo, ma spunta il nodo Olimpiadi

Brahim Diaz è vicino ad un ritorno al Milan, ma il fantasista spagnolo potrebbe essere convocato dalla Spagna per le Olimpiadi

Il Milan è al lavoro per trovare un nuovo trequartista dopo aver salutato Calhanoglu, trasferitosi ai rivali dell'Inter. Tra i tanti nomi accostati ai rossoneri, spicca sicuramente quello di Brahim Diaz. Il calciatore del Real Madrid ha già giocato con la maglia del Diavolo nell'ultima stagione e si sta facendo in modo di riportarlo nuovamente dalle parti di Milanello. Ma il suo è un nome finito non solo sul taccuino delle dirigenza di via Aldo Rossi, ma anche in quello del Commissario Tecnico della Nazionale spagnola Olimpica. L'ex Manchester City, infatti, rischia di essere convocato per partecipare ai giochi olimpici di Tokyo e ciò potrebbe causare non pochi problemi a Stefano Pioli. Con la sua partecipazione alla competizione in terra nipponica, il Milan potrebbe ritrovarsi senza un trequartista per la prima gara di campionato, in programma il 22 agosto. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.