Mercato Milan – Botman, ufficiale l’acquisto da parte del Newcastle (FOTO)

Sven Botman è ufficialmente un nuovo calciatore del Newcastle. L'ex calciatore del Lille, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, ha firmato il contratto con il club inglese. Sfuma, dunque, l'obiettivo della difesa del Milan, con il club rossonero che sembrava essere davvero vicino al difensore olandese. "Newcastle United ha concordato un accordo di principio con il LOSC Lille per ingaggiare il difensore olandese Sven Botman per una cifra non rivelata!", queste le parole pubblicate dai 'Magpies' su Twitter accompagnate dalla foto che ritrae il giocatore con la maglia bianconera. Milan, le top news di oggi: fatta per i rinnovi di Maldini e Massara. Sanches si allontana.