Mercato Milan – Botman, c’è l’intesa. Si tratta con il Lille: cifre e dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe trovato l'intesa con Sven Botman: ecco a che punto è la trattativa con il Lille

Nonostante il Lille non abbia aperto alla cessione di Sven Botman a gennaio, il Milan è molto fiducioso che l'affare possa andare in porto in estate. Il club francese non si è privato di uno dei suoi migliori calciatori, in quanto vuole affrontare ad armi pari l'ottavo di finale di Champions League contro il Chelsea . Dunque discorso rimandato a giugno, quando i rossoneri saranno probabilmente costretti ad acquistare un difensore per ovviare all'addio di Alessio Romagnoli , quest'ultimo in scadenza.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', tra il Milan e Botman c'è già un'intesa di massima per un contratto quadriennale. Il difensore olandese vuole fortemente vestire la maglia rossonera, come dimostrato nell'aver rifiutato l'offerta del Newcastle. A questo punto, la dirigenza di via Aldo Rossi sta studiando la proposta da avanzare al Lille. 27 milioni di euro come base fissa più bonus per arrivare ad un totale di 33 milioni di euro, sarebbe questa la cifra che il Diavolo sarebbe disposto ad offrire al club francese per acquistare il classe 2000. Che sia lui, insieme a Tomori, il futuro del Milan? Staremo a vedere.