Mercato Milan – Dalla Spagna: “Troppa distanza con il Betis per Fekir”

Il Milan è al lavoro per rinforzare la propria rosa. In particolar modo i rossoneri stanno cercando un calciatore forte che possa ricoprire il ruolo di trequartista, con Charles De Ketelaere che sembrerebbe essere l'obiettivo numero uno del Diavolo. Nonostante il pressing della dirigenza di via Aldo Rossi sul belga, il Milan guarda delle possibili alternative al classe 2001. Tra queste c'è Nabil Fekir , calciatore francese del Real Betis .

Un calciatore che piace da tempi non sospetti, con i rossoneri che avevano già fatto un tentativo negli anni passati per portarlo a Milano. Secondo quanto riferisce 'AS', ci sarebbe distanza tra l'offerta del Milan e la domanda del Betis. Il Diavolo sarebbe disposto a mettere sul piatto 15 milioni di euro, mentre il club andaluso vorrebbe incassarne circa 35-40. Milan, le top news di oggi: idea Frattesi per il centrocampo.