Mercato Milan – Ballo-Touré, non è escluso un prestito a gennaio / News

Le ultime sul mercato del Milan. Fodé Ballo-Touré sta incontrando diverse difficoltà in questi primi mesi rossoneri. Prestito a gennaio?

L'edizione odierna del TG 'Sport Mediaset' ha fatto il punto sul Milan e, in particolare, sulla posizione di Fodé Ballo-Touré. Il terzino sinistro, arrivato dal Monaco in estate, ha incontrato non poche difficoltà in questo suo inizio in rossonero. L'ultima prestazione contro l'Inter, in particolare, ha rivelato come il giocatore non sia al momento pronto per affrontare partite di un certo livello. Per questo motivo non è escluso un suo prestito nel corso del mercato di gennaio. In questo caso, ovviamente, il Diavolo dovrebbe mettersi alla ricerca di un sostituto. Intanto Faivre si sbilancia: "Voglio il Milan". L'intervista completa.