Mercato Milan, Bakayoko non si vede più: la verità su riscatto e cifre

Da un po' di tempo Bakayoko non sta più giocando, sia titolare che da subentrato, e c'è un motivo legato al mercato del Milan: eccolo.

Nel corso del mercato estivo, Tiemoue Bakayoko è tornato al Milan, dopo averlo tanto desiderato. Il centrocampista francese, classe 1994, però non è più il perno della mediana come qualche anno fa. Sta giocando poco, anche perché c'è davvero moltissima concorrenza in rossonero. Doveva essere più che altro una risorsa, ma così non è stato e non è più. Nella prima parte di stagione ha giocato un po', ma senza far troppo bene. Ora è diventato un oggetto misterioso. Sono ormai otto partite che Bakayoko non mette piede in campo. Non è riuscito a inserirsi bene negli schermi e se così dovesse continuare a essere, non sono da escludere sorprese.