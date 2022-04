Calciomercato Milan – Contatti con Asensio: l’entourage conferma le voci

Il Milan pensa al colpo Asensio sul calciomercato. Sport Mediaset ha fornito aggiornamenti importanti sul futuro dell’attaccante, che potrebbe vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbero...

Ricordiamo che Asensio ha un contratto in scadenza nel 2023 e quindi difficilmente il Real Madrid otterrà i 25-30 milioni richiesti. Maldini è già al lavoro per chiedere una riduzione del prezzo, ma va anche detto che gli spagnoli hanno già offerto al giocatore un contratto da 5 milioni di euro. Non è pero solo una questione economica: il classe 1996 vuole essere protagonista. In caso contrario proverà una nuova avventura. Il Milan è alla finestra. Trequartista: Milan, che opportunità in Premier! Le ultime news di mercato >>>