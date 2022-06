Mercato Milan – Asensio, c’è il Liverpool: lui però preferisce il Diavolo

Il futuro di Marco Asensio sarà ancora al Real Madrid oppure no? Un destino incerto quello dello spagnolo, il cui contratto con il suo attuale club scadrà nel 2023. Il giocatore è uno dei più seguiti sul calciomercato: non c'è nessun dubbio sulle sue qualità, ma Carlo Ancelotti non lo considera centrale nel suo progetto. Proprio per questo motivo l'idea di cambiare aria è più di un'ipotesi. Stando a quanto riferisce 'Sport.es' il Liverpool, che ha ceduto Sadio Mané al Bayern Monaco, è alla ricerca di calciatori offensivi da regalare a Jurgen Klopp. Ma ci sono diversi dubbi.