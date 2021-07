Mercato – Il Milan si era avvicinato a Luis Alberto, ma Lotito ha sparato alto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan è stato vicino a Luis Alberto. Il presidente Lotito, però, ha chiesto una cifra elevata

Tra i tanti nomi accostati al Milan per rinforzare la trequarti rossonera, è circolato anche quello di Luis Alberto. Il fantasista della Lazio ha avuto degli screzi con Claudio Lotito, sia nel corso della passata stagione che all'inizio di questa che sta per iniziare. Secondo il 'Corriere dello Sport' i rossoneri si sono avvicinati al calciatore spagnolo, ma la cifra richiesta dal presidente biancoceleste (50-60 milioni di euro) ha fatto tramontare sul nascere la trattativa. Non mancano le voci di mercato legate a Luis Alberto: dalla Spagna, infatti, parlano di un interesse nei confronti del numero 10 da parte dell'Atletico Madrid e del Villareal. Ecco Ballo-Touré: il terzino si presenta in conferenza.