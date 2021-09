Mercato – Di Marzio: “Domani visite mediche con la Salernitana per Ribery”

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, domani Franck Ribery sosterrà le visite mediche con la Salernitana

Franck Ribery diventerà presto un nuovo calciatore della Salernitana. Un colpaccio in arrivo per il club campano che avrebbe deciso di puntare con fermezza sul campione francese. Dopo aver trascorso le ultime due stagioni con la maglia della Fiorentina, l'ex Bayern Monaco si appresta ad iniziare una nuova ed entusiasmante avventura in Serie A. Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha riportato su Twitter i dettagli della giornata di domani di Ribery. "Ribery alla Salernitana. Anticipato di qualche ora l'arrivo del volo privato domani a Capodichino: prenotato lo slot delle 8.30, poi subito visite mediche, firma e presentazione all'Arechi", queste le parole apparse sull'account del giornalista.