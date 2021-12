Inter, ufficiale la rescissione contrattuale di Eriksen: il comunicato / News

Si aspettava soltanto l'ufficialità, arrivata pochi minuti fa: Christian Eriksen non è più un giocatore dell'Inter. Arriva la rescissione consensuale

Si aspettava soltanto l'ufficialità, arrivata pochi minuti fa: Christian Eriksen non è più un giocatore dell'Inter. Arriva la rescissione consensuale. Questo il comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen. Il Club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro.