Icardi diventa un esubero al PSG: finirà a giocare fra i dilettanti?

Carmelo Barillà

Mauro Icardi è ufficialmente fuori dalla prima squadra del PSG per far spazio al 20enne Ekitike. Il suo futuro potrebbe essere fra i dilettanti. L’argentino non rientra più nei piani del club dell’emiro del Qatar che, secondo quanto scrive il quotidiano L’Équipe, potrebbe essere costretto a giocare le partite del fine settimana con la squadra dell’associazione PSG, in quinta divisione, tra i dilettanti.

Una discesa clamorosa se pensiamo che solo qualche stagione fa Icardi si era laureato capocannoniere con l'Inter. Poi il passaggio al PSG, con lo stipendio faraonico. Il club francese spera di liberarsi in modo definitivo di tutti i giocatori che non rientrano più nel progetto di Christophe Galtier e per farlo è disposto anche a misure drastiche. Come riferisce L’Équipe, il club parigino valuta, per chi dovesse restare, la "possibilità di garantire un po’ di calcio giocato con la squadra di National 3 (la quinta divisione), gestita dall’associazione PSG".

L'alternativa sarebbe quella di trovare un'altra squadra sul mercato. Per Icardi, però, al momento si è fatto avanti soltanto il Monza, ipotesi che non lo scalda più di tanto. Ma chissà che una vecchia volpe come Adriano Galliani e la situazione sopra citata, non lo convincano ad accettare la destinazione brianzola.