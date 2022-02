Galetti: “Kessie ha rifiutato il Tottenham, Milan arrabbiato con lui”

L'esperto di mercato Rudy Galetti ha parlato di un Milan piuttosto arrabbiato con Franck Kessie. Queste le dichiarazioni

L'esperto di mercato Rudy Galetti ha parlato di un Milan piuttosto arrabbiato con Franck Kessie. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Calciomercato.it': "Su Kessie ci sono tante squadre, tra cui l' Inter che ha fatto sondaggi informativi come aveva fatto con Calhanoglu, ma la concorrenza è molto più elevata. Il Milan però è piuttosto arrabbiato con Kessie per non aver accettato la proposta che aveva formalizzato il Tottenham nel corso del mercato di gennaio".

"L’Inter non è in pole position perché le richieste fatte tra stipendio e commissioni sono molto alte. L’Inter potrebbe anche andare incontro alle richieste di commissione ma le pretese di Atangana sono alte. Da questo punto di vista la Premier è il mercato sicuramente più interessante, mentre il Barcellona non è più così fortemente interessato. Ci può essere a breve un nuovo incontro, ma il Barcellona ha un grosso problema salariale e lo vedo più come movimento mediatico, anche se Kessie ha la volontà di approdare a Barcellona". Kessie e Donnarumma? Non li capisco!". Questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a DJ Ringo