Ex Milan, ufficiale il trasferimento di Halilovic al Rijeka

Alen Halilovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Rijeka. Il centrocampista croato ha vestito per alcuni mesi la maglia del Milan nella stagione 2018-19. Per lui soltanto 3 gare disputate in Europa League, ora per Halilovic una nuova avventura in patria.