Ex Milan – Niente Reggina per Rami: firma col Boavista

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Niente accordo con la Reggina per Adil Rami, ex difensore del Milan, che nelle scorse settimane sembrava davvero ad un passo dal tornare in Italia. L’intesa con gli amaranto c’era, poi però il francese ha mancato di rispetto alla Reggina e al Ds Massimo Taibi che ha preferito virare su altri profili. Così il francese ha deciso di firmare coi portoghesi del Boavista e da ieri sera è ufficiale. Nessun ritorno nel Bel Paese, dunque, per l’ex Milan e Marsiglia che alla Reggina avrebbe ritrovato l’amico e connazionale Jeremie Menéz.

