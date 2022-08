Ex Milan, Niang tra la permanenza in Ligue 1 e la Svizzera: le ultime

M'Baye Niang, ex attaccante di Milan, Torino e Genoa, dopo una stagione deludente a Bordeaux, vuole provare a rilanciarsi: due club sulle sue tracce. Si parla con insistenza di un suo passaggio in Svizzera, al Sion, club che avrebbe cercato anche Mario Balotelli. Ora, però, stando a quanto riferisce Foot Mercato, il futuro di Niang potrebbe essere ancora in Ligue 1. Il neopromosso Ajaccio, infatti, vorrebbe convincerlo a spostarsi in Corsica. Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.