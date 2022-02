Ex Milan – Muntari torna a giocare: ecco con chi ha firmato

Muntari, vecchio giocatore rossonero, ha deciso di tornare in campo: giocherà con l'Hearts Of Oak, club del proprio Paese di origine.

A distanza di tre anni, Sulley Muntari, ex centrocampista anche del Milan, torna in campo. In rossonero ha giocato per tre stagioni e mezzo, con 83 presenze e 13 gol, ma purtroppo in annate non troppo fortunate. Si era ritirato nel 2019, dopo un'esperienza all'Albacete, ma adesso sembra aver ritrovato entusiasmo. Il ghanese, classe 1984, torna a giocare nel proprio Paese di origine. Ha infatti firmato un contratto di un anno con l'Hearts of Oak, squadra campione in carica del campionato. Quindi, più che un ritiro, quello di Muntari è stata una pausa. In bocca a lupo a lui per questa nuova avventura, che potrebbe portargli qualche nuovo trofeo.