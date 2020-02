Ex Milan, fatta per il passaggio di Rami all’Fc Sochi

CALCIOMERCATO – Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, è fatta per il passaggio di Adil Rami all’Fc Sochi. Il centrale francese, proprio nella giornata di oggi, aveva rescisso il proprio contratto con il Fenerbahce, a tre giorni dal sentitissimo derby contro il Galatasaray. Una nuova avventura sta per iniziare, Adil Rami sta per trasferirsi in Russia.

