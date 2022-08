Ex Milan, il Chelsea presenta un’offerta ufficiale per Aubameyang

Il Chelsea ha presentato un'offerta ufficiale al Barcellona per Pierre-Emerick Aubameyang, ex attaccante gabonese del Milan: i dettagli

Il Chelsea ha presentato un'offerta ufficiale al Barcellona per Pierre-Emerick Aubameyang, ex attaccante gabonese del Milan. Secondo quanto riferito da The Athletic, i Blues avrebbero offerto 15 milioni di sterline più il cartellino di Marcos Alonso ai blaugrana. Starà ora al Barcellona decidere se cedere Aubameyang, visto che tra l'attaccante ed il Chelsea c'è già un accordo. Ricordiamo che i Blues, che cercano rinforzi in attacco, sono stati inseriti nel girone E di Champions League, ovvero quello del Milan. Difesa e mediana, il Milan accelera: le ultime news di mercato >>>