Eintracht Francoforte, André Silva: “Nuovo capitolo, stesse ambizioni”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan, attraverso il proprio comunicato ufficiale, ha annunciato la cessione a titolo definitivo di André Silva all’Eintracht Francoforte. In seguito a questa notizia il portoghese, attraverso i propri profili social, ha espresso la propria soddisfazione per la permanenza in Germania. Svelata anche la durata del suo nuovo contratto: l’ex Porto ha firmato fino al 2023. Ecco il post.

