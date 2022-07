Il ds dell’Eintracht Francoforte: “So dell’interesse del Milan per N’Dicka”

Markus Krösche , direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, ha confermato l'interesse del Milan per il difensore Evan N'Dicka . Queste le sue parole a Kicker: "Sappiamo dell'interesse del Milan. Finora non ci sono offerte ". La testata sportiva tedesca aggiunge che "resta da vedere se il Milan faccia sul serio per il difensore e se l'Eintracht sia disposto a vendere il suo centrale al prezzo proposto".

N'Dicka è valutato circa 20 milioni di euro. Il contratto del giocatore, centrale mancino francese classe 1999, scadrà però il 30 giugno 2023. Questo, pertanto, potrebbe far abbassare le richieste dell'Eintracht a 15 milioni di euro. I rapporti tra i due club, inoltre, sono ottimi. Il Milan ha fatto affari importanti con i tedeschi in questi anni, dallo scambio tra Ante Rebić ed André Silva dell'estate 2019 alla cessione di Jens Petter Hauge alle 'Aquile', andata in porto la scorsa estate. Milan, le idee di mercato di Maldini e Massara per difesa e mediana >>>