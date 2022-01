Di Marzio: “Scamacca al Milan? L’Inter si è mossa con largo anticipo”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato della possibilità di vedere Gianluca Scamacca al Milan: queste le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha parlato della possibilità di vedere Scamacca al Milan. Queste le sue parole: "E' chiaro che il Milan non può non essere attento ad un giocatore italiano, con le caratteristiche per il futuro. Però l'Inter è avanti, si è mossa con largo anticipo".