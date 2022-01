Di Marzio: “Milan, si valutano Bally, Aké e Sarr per la difesa” | News

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe valutando i nomi di Bally, Aké e Sarr per rinforzare la difesa

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha rivelato alcuni nomi caldi per rinforzare la difesa del Milan. Secondo il giornalista, Bailly del Manchester United, Akè del Manchester City e Sarr del Chelsea sono delle idee. Attualmente giocano poco, magari costano un po' tanto, però in questo momento - riferisce l'esperto di mercato - sono tre dei nomi sul quale il Milan sta facendo delle valutazioni. Non è stata presa una decisione definitiva, anche perché Kalulu e Gabbia stanno facendo bene.