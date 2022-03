Di Marzio: “Milan, saranno 7 giorni importanti sul fronte Origi” | News

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha parlato di nuovi sviluppi in merito al possibile trasferimento di Origi al Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha parlato di nuovi sviluppi in merito al possibile trasferimento di Divock Origi al Milan. Queste le dichiarazioni del giornalista ed esperto di mercato: "Credo che in questa settimana ci sarà un dentro e fuori per quanto riguarda Origi. Se il Milan deciderà di stringere si potrà arrivare ad un'intesa in questi 7 giorni. Saranno 7 giorni importanti sul fronte Origi-Milan".