Di Marzio: “Interesse del Barcellona per Donnarumma è reale” | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Gianluca Di Marzio ha confermato l'interesse del Barcellona nei confronti di Gigio Donnarumma

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di '23', programma di Sky Sport, l'interesse del Barcellona per Donnarumma è concreto. Ecco cosa ha detto nel dettaglio l'esperto di mercato. "La possibilità Barcellona per Donnarumma è assolutamente confermata al di là di Ter Stegen. Il rapporto tra Laporta e Raiola è buonissimo e il Barcellona sta prendendo tanti parametri zero. La Juventus prenderebbe Donnarumma solo nel caso in cui trovasse una sistemazione per Szczęsny, ma bisogna sottolineare che il rapporto tra Allegri e il polacco è molto buono. È l'ennesimo segnale che Donnarumma non avesse accordi con nessuno". Ecco le prime parole di Mike Maignan da giocatore del Milan