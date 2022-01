Di Marzio: “Il Milan potrebbe riscattare Pellegri e cederlo in prestito al Torino”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato del futuro di Pietro Pellegri, attaccante in prestito al Milan che piace al Torino

Intervenuto su 'Sky Sport' durante 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Pietro Pellegri. Queste le sue parole: "Oggi ci sono stati nuovi contatti tra Milan e Torino perché vogliono fare questa operazione. Il Milan potrebbe riscattare Pellegri dal Monaco e poi mandarlo in prestito al Torino per farlo giocare di più. Entrambi i club sperano di chiudere l'affare entro le prossime 48 ore. Potrebbe essere un anticipo per Bremer che piace tantissimo al Milan, che rimane in prima fila con l'Inter". Milan, le top news di oggi: ultime in vista del Genoa. Arriva Bailly?