Di Marzio: “Donnarumma? Tutte le big d’Europa sono coperte in porta”

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma, che non sarà più il portiere del Milan

L'addio di Gianluigi Donnarumma è ormai praticamente ufficiale. L'acquisto di Mike Maignane le parole di Paolo Maldinihanno ormai allontanato definitivamente il classe 1999. A questo punto sorge spontanea una domanda: dove andrà adesso Gigio? L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha così analizzato la questione: "Ora Donnarumma deve trovarsi una squadra, ma non sarà facile. Tutte le grandi squadre in Europa sono coperte in porta. Poi magari va al PSG, ma non può fare il secondo di Keylor Navas. Quantomeno dovrebbero alternarsi". Ecco le prime parole di Mike Maignan da giocatore del Milan