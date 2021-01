Di Marzio: “Donnarumma? Mese determinante. Via a zero mi stupirei”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport, ha parlato della trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma: “Penso che sia una priorità per il Milan, lui oggi potrebbe anche firmare per un’altra squadra dato il nuovo regolamento. Non lo fa perché non vuole andare via a zero. C’è una trattativa con i suoi agenti ma non si è ancora arrivati alla cifra giusta per firmare. Penso che il Milan gli abbia offerto la stessa cifra che prende ora, la richiesta credo che sia superiore. Penso che questo sarà il mese determinante per trovare un’intesa. Dubito che non verrà trovata, mi stupirei se Donnarumma andasse via a zero. Penso che il Milan debba fare di tutto per tenerlo”.

