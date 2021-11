Dalla Spagna sono sicuri: “Il Real Madrid pensa di controriscattare Brahim”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il Real Madrid starebbe pensando di controriscattare Brahim Diaz

Quella della dirigenza è stata, ad oggi, una scommessa vinta. Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, il Milan ha puntato con determinazione su Brahim Diaz, giovane talento spagnolo. Il classe 1999 ha ripagato la fiducia del club e di Stefano Pioli, disputando grandissime gare e segnando 4 gol in 11 partite tra campionato e Champions League. I rossoneri, che lo hanno prelevato dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni di euro, non possono dormire sonni tranquilli. Il motivo sarebbe legato ad un diritto di recompra da parte dei 'blancos' per una cifra intorno ai 28 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo 'Marca', il club di Florentino Perez, stupito dalle prestazioni di Brahim Diaz, potrebbe esercitare nella prossima estate tale diritto. Il Milan è avvisato. Milan, le top news di oggi: premio per Pioli, precisazione su Raiola.