Da Haidara a Cunha: la top 10 acquisti di Rangnick allenatore

MERCATO MILAN – Ecco la classifica dei primi 10 acquisti più importanti a livello economico di Ralf Rangnick nella sua carriera da allenatore del Lipsia. In cima alla classifica c’è Amadou Haidara, acquistato nel 2018 per 19 milioni dal Salisburgo. Subito dietro, con 16 milioni sborsati, c’è Nordi Mukiele, acquistato dai francesi del Montpellier. Scorrendo la classifica si arriva a Cunha – oggi all’Hertha Berlino – pagato 15 milioni al Sion nel 2018.

Più in giù le quotazioni iniziano a diventare sempre più abbordabili. Saracchi con 12 milioni dal River Plate occupa la quarta posizione, poi Selke (8 milioni), Nukan (6 milioni), Halstenberg (3,5 milioni). In fondo, Ilsanker – oggi all’Eintracht Francoforte – pagato 3 milioni, la stessa cifra di Gulacsi e ultimo Adams prelevato dai NY Red Bulls per 2,6 milioni.

