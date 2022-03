Ceccarini: “Renato Sanches in pole, alternativa Veretout. Su Botman…”

Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomercato, ha espresso il suo pensiero in merito ai possibili colpi in entrata del Milan

Manca ancora molto all'inizio della sessione estiva di mercato, ma il Milan ha già iniziato a muovere i primi passi per non farsi trovare impreparato a giugno. Con i più che probabili addii a zero di Alessio Romagnoli e Franck Kessié, la dirigenza di via Aldo Rossi inizia a guardarsi intorno. Tanti i nomi sul tavolo rossonero, con Renato Sanches e Sven Botman i più accreditati. In merito alle possibili operazioni in entrata del Milan, Niccolò Ceccarini, attraverso un editoriale per 'TMW', ha parlato dei movimenti del Diavolo.