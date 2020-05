Calciomercato – Werner ha scelto la sua destinazione futura!

NEWS CALCIOMERCATO – Il futuro di Timo Werner è segnato. La prossima stagione non giocherà più nel RB Lipsia, salvo clamorosi risvolti. L’attaccante tedesco ha concluso la sua avventura in Bundesliga, non andrà infatti nemmeno al Bayern Monaco.

Werner aspetta solo e soltanto il Liverpool. In queste settimane si è sentito più volte con Jurgen Klopp, come rivelato dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano. Non c’è ancora una trattativa avviata tra Lipsia e Liverpool, per via delle inevitabili questioni ancora in sospeso sul coronavirus.

Il Milan nel corso di queste settimane di lockdown si era interessato allo stesso Werner, conoscendo la stima e la fiducia che Ralf Rangnick ripone in lui, avendolo allenato al Lipsia. Ma non sembrano esserci grosse possibilità che il tedesco possa vestire la maglia rossonera. Un top player del calibro di Werner, con numeri straordinari in questa stagione in Bundesliga, sogna il salto di qualità e ambisce al palcoscenico internazionale, cosa che il Milan purtroppo non può ancora garantirgli.

