Calciomercato – Tre possibilità per Donnarumma: la Juventus è avanti

Conteso da Barcellona, PSG e Juventus, il portiere Gigio Donnarumma potrebbe diventare il nuovo numero uno bianconero. Ecco le condizioni

Daniele Triolo

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma alla Juventus con Wojciech Szczesny di ritorno all'Arsenal, dove ha già giocato per cinque stagioni, dal 2010 al 2015. Questo lo scenario di calciomercato che, questa mattina, ha dipinto 'Tuttosport'. Una prospettiva che, si dice, accontenterebbe tutti.

Donnarumma, nel ritiro della Nazionale, aspetta una chiamata dal suo procuratore, Mino Raiola, che dovrà comunicargli il nome del suo prossimo passo nella carriera dopo aver interrotto l'esperienza al Milan. Ci sono, attualmente, tre possibilità per Gigio: la Juventus, per l'appunto, poi il Barcellona e il PSG.

Per il quotidiano torinese, la pista bianconera sarebbe quella più calda. Questo perché Barça e PSG hanno i portieri titolari Marc-André ter Stegen e Keylor Navas difficili da piazzare altrove per prendere Donnarumma. E l'idea che potrebbero avere i parigini, ovvero prendere ora Donnarumma per poi girarlo un anno in prestito altrove, farebbe girare parecchio Raiola.

Ecco, dunque, secondo 'Tuttosport', che la Juventus avrebbe strada spianata per Donnarumma in caso di cessione di Szczesny. La partenza del polacco, o a titolo definitivo (il ciò genererebbe una bella plusvalenza) o anche soltanto in prestito, contribuirebbe ad alleggerire il bilancio bianconero dello stipendio da 7 milioni di euro del portiere.

Con conseguente ingaggio di Donnarumma, anche se non ai 10 milioni di euro pretesi da Raiola per il suo assistito. Anche perché l'agente, dall'operazione, intascherebbe ben 20 milioni di euro di commissioni. Mica spiccioli. Ma Szczesny accetterebbe l'Arsenal? Secondo il quotidiano torinese non c'è motivo per cui debba rifiutarlo. In alternativa, ci sarebbe sempre il Manchester United sulle sue tracce. Donnarumma via dal Milan? Ecco cosa sarebbe successo realmente >>>