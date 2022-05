Torino, Vagnati: “Rinnovo Belotti? Ci siamo parlati, è tutto aperto”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato di calciomercato e, in particolare, del rinnovo di Andrea Belotti

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato di calciomercato e, in particolare, del rinnovo di Andrea Belotti. Il 'Gallo' è stato spesso accostato al Milan, ma negli ultimi mesi la pista sembra essersi raffreddata a causa di valutazioni diverse dei piani alti rossoneri. Si attendono novità per quanto riguarda la nuova proprietà, che potrebbe rappresentare una svolta importante per le scelte future. Allo stesso tempo, inoltre, il Milan sembra avere in pugno Divock Origi, che si libererà a parametro zero dal Liverpool. Quale sarà dunque il futuro del classe 1993? Ecco la risposta ai microfoni di 'DAZN'.