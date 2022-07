Il Torino saluta Belotti: “Da oggi le nostre strade si separano”

Andrea Belotti , da oggi, non è più un calciatore del Torino . Il 'Gallo', classe 1993 , giunto in granata nel 2015 proveniente dal Palermo , lascia il club di Urbano Cairo a parametro zero dopo 251 partite (molte di queste da capitano) e 113 gol per il Toro.

"Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato, orgogliosi con il contributo di tutti di ciò che sei diventato per il Toro e ti salutiamo con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della tua carriera", la chiosa del Torino. Che, forse, avrebbe sperato in un ripensamento del 'Gallo' con conseguente rinnovo. Ma così non è stato. Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>