Dall’Inghilterra: Cristiano Ronaldo, chiesta la cessione al Manchester United

Un sesto posto deludente per quelle che erano le attese, una Europa League che potrebbe non bastare. L'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra su Cristiano Ronaldo è abbastanza clamorosa. Stando a quanto riferisce il 'Times' i l portoghese avrebbe chiesto la cessione al Manchester United dopo un solo anno dal suo romantico ritorno. Quando tutto sembrava propendere verso una permanenza alla Juventus, CR7 ha improvvisamente abbandonato la barca bianconera per accasarsi nel club che lo ha lanciato e permesso di diventare un campione assoluto.

Una stagione certamente positiva quella di Ronaldo: 38 presenze complessive, 24 gol e 3 assist. Numeri che però non sono bastati ai 'Red Devils' per raggiungere alcun obiettivo prefissato. Il mancato raggiungimento della Champions League sarebbe una variabile importante nella scelta del giocatore, che vorrebbe trasferirsi in un club in cui continuare a giocare ad altissimi livelli.