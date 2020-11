Calciomercato Sassuolo – Carnevali lavora per raggiungere l’Europa

CALCIOMERCATO SASSUOLO – Un esempio virtuoso, il Sassuolo. La squadra neroverde si trova al momento al secondo posto in classifica, dopo un avvio di stagione entusiasmante. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali non si nasconde e confessa di puntare all’Europa League il prima possibile, magari già quest’anno. L’obiettivo è chiaro e bisogna alzare l’asticella. Ecco perché non è da escludere, viste le ambizioni, che dal mercato di gennaio arrivino rinforzi importanti. Carnevali è stato chiaro: sarà fatto di tutto. Ha mano libera sul bilancio, ma fino a un certo punto. Finora non ha avuto problemi a portare risultati mantenendo il bilancio attivo, ora forse è il caso di fare un piccolo sforzo.

