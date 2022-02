Calciomercato – Sampdoria, ecco Giovinco: sostituirà Gabbiadini

La Sampdoria è intervenuta sul mercato dopo il grave infortunio di Manolo Gabbiadini. Domani visite mediche per Sebastian Giovinco

La gravità dell'infortunio di Manolo Gabbiadini si era intuita subito e, per questo motivo, la Sampdoria ha deciso di correre immediatamente ai ripari ingaggiando Sebastian Giovinco. L'ex Juventus è sbarcato nelle scorse ore in Italia e, come riferisce Gianluca Di Marzio, domani sosterrà le visite mediche. Giovinco era svincolato dopo l'ultima avventura all'Al Hilal e si stava allenando individualmente. Sarà lui il sostituto di Gabbiadini, che ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e ha terminato anzitempo la stagione. Sarà già a disposizione di Marco Giampaolo nella gara di Serie A contro il Milan di domenica? Le Top News di oggi sul Milan: esclusiva Ravezzani, ufficiale un giocatore e le ultime dall'infermeria