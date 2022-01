Calciomercato – Real Madrid, è fatta per Mbappé: che stipendio!

Tutto pronto per il colpo di calciomercato per eccellenza. Dalla Germania sono sicuri: è fatta per Kylian Mbappé al Real Madrid

Renato Panno

Mentre il calciomercato invernale volge al termine c'è un colpo che è già pronto a sconvolgere quello estivo. Stando a quanto riferisce il quotidiano tedesco 'Bild' è fatta per il passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid. Il fuoriclasse francese si trasferirà in Spagna dopo i contatti già avvenuti a giugno scorso. Visto il suo status da parametro zero le 'Merengues' riusciranno a garantirgli uno stipendio da capogiro pari a 50 milioni di euro all'anno.

