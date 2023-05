Calciomercato Real Madrid – Colpo Bellingham: segnali per il Milan?

Come riportato da Marca, il Real Madrid avrebbe chiuso l'acquisto per il prossimo anno di Jude Bellingham. Il Borussia Dortmund avrebbe detto sì a un'offerta intorno alle tre cifre. Bellingham dovrebbe raggiungere la Spagna già dalla prossima stagione e firmare un contratto fino al 2029. Per i madrileni si tratta dell'ennesimo colpo di prospettiva, pensando sia al futuro che al presente. L'inglese si va infatti ad inserire nel filone di quegli affari di mercato che hanno coinvolto i migliori talenti giovani del mondo. I blancos hanno ringionavito la rosa, specialmente il centrocampo. Questo potrebbe anche essere un buon segnale per il Milan: si potrebbe liberare Asensio dal Real. Mentre, la dirigenza dei blancos, potrebbe chiedere meno per Brahim Diaz, cercando un ritorno sull'investimento fatto per l'inglese. Due nomi che potrebbero essere molto interessanti per il futuro del Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Si cerca la punta: apertura dalla Francia?