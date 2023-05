Calciomercato – Il Real Madrid vuole inserire Diaz nell’operazione Bellingham

Nel pomeriggio avevamo anticipato di una trattativa tra il Real Madrid e Brahim Diaz , al momento in forza al Milan , per un rinnovo di contratto, che avrebbe inevitabilmente spinto lo spagnolo verso i Blancos nella prossima stagione. A tal proposito sembrano esserci degli sviluppi interessanti, non tanto sull'accordo per il prolungamento quanto sul motivo per cui la società iberica lo rivorrebbe.

Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com', infatti, il Real Madrid sarebbe ad un passo dal chiudere il primo acquisto in vista della prossima stagione, ovvero quello di Jude Bellingham. L'attaccante inglese, però, viene valutato non meno di 120 milioni di euro dal Borussia Dortmund e inserire Brahim Diaz nell'operazione potrebbe far diminuire l'esborso economico vero e proprio per i Blancos. E il Milan? Il Diavolo, in questo scenario, non rimane a guardare, ma continua ad avere dialoghi con l'agente e gli intermediari del giocatore. LEGGI ANCHE:Milan, la probabile formazione per la Sampdoria >>>