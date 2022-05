Calciomercato – Paqueta conteso tra due club. E Il Milan osserva / News

Lucas Paqueta potrebbe lasciare il Lione in questa sessione di calciomercato: due squadre su di lui. E quella percentuale a favore del Milan...

Lucas Paqueta è arrivato al Milan a gennaio del 2019. Dopo sei mesi straordinari, il brasiliano si è perso ed è stato ceduto al Lione un anno e mezzo dopo. In Francia è esploso definitivamente trovando il suo ambiente ideale, ma il suo futuro rimane incerto. Stando a quanto riferisce 'AS' il club francese, dopo la mancata qualificazione alle coppe europee, potrebbe trovarsi costretto a cedere qualcuna delle sue stelle, tra cui proprio Paqueta. Il giocatore piace molto ad Arsenal e Newcastle , con questi ultimi disposti a pagare i 55 milioni di euro richiesti dal Lione.

Attenzione alla posizione del Milan, che detiene una percentuale del 15-20% sulla futura rivendita sull'ex Flamengo. A giudicare da queste cifre, dunque, non sarebbe da sottovalutare il denaro fresco che entrerebbe nelle casse rossonere.