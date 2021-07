Calciomercato – Nastasic alla Fiorentina spinge Milenkovic al Milan?

Matija Nastasic è ad un passo dalla Fiorentina: questa operazione di mercato potrebbe spingere Milenkovic al Milan? Il punto

Se il primo è capitano della squadra, sembrerebbe essere proprio Milenkovic il candidato principale per una cessione. Sul serbo ci sono tante squadre della Premier League interessate, mentre in Italia su di lui ci sono principalmente Juventus, Inter e Milan. Proprio il Diavolo qualche mese fa avevano mostrato un timido interesse per Nastasic, il quale non giocherà più nello Schalke 04 retrocesso in Zweite Liga. Attenzione però proprio al Milan. Dalle parti di Milanello non tira una buona aria circa il rinnovo di Romagnoli: che sia proprio Milenkovic il sostituto del capitano rossonero?Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.