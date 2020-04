Calciomercato Napoli – Ritorno di fiamma per Veretout: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il Napoli in estate potrebbe ritornare con forza su Jordan Veretout, centrocampista della Roma. Sul francese ci fu un vero e proprio rischio asta lo scorso anno che riguardava anche il Milan, che lo aveva messo in cima alla lista dei desideri. L’ex Fiorentina scelse poi i colori giallorossi, ma il Napoli sembra deciso ad un nuovo assalto. Tutto dipenderà anche da alcune possibili cessione come quella di Allan, ma qualora la Roma dovesse decidere di liberarsi del giocatore, i partenopei non ci penserebbero due volte a provarci. Intanto ecco la situazione dell’attacco del Milan per la prossima stagione, LEGGI IL FOCUS >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓